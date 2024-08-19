苗栗縣政府參議黃智群表示，此次參展旨在拓展苗栗旅遊市場，提升能見度，將苗栗獨特的客家文化、自然景觀和豐富多彩的活動及美食介紹給民眾。苗栗館設計有豐富精彩的舞台活動，「苗栗知識王」透過知識問答的方式，讓遊客在深入了解苗栗風土民情的同時也能抱回各式好禮。

苗栗觀光協會理事長游志勇指出，「愛玩苗栗」網站平台的誕生，是苗栗觀光和商業的一大進步。透過 LINE串接觀光協會和所有店家的官網，提升資訊互通性，提供遊客便捷的服務，不僅促進遊客在不同鄉鎮市玩樂消費，更平衡 18 個鄉鎮的發展，對所有苗栗的店家全面開放，讓每一個店家都能夠在零成本的情況下，享受到資訊科技帶來的便利，並與更多的遊客建立聯繫。現場遊客只要加入「愛玩苗栗」LINE＠會員，即可獲得「貓裏喵代幣」，透過遊玩扭蛋機輕鬆將各式周邊商品直接帶回家。

本次展會更加碼贈出韓國來回機票、六文鐵道觀光列車與鐵道自行車套票、楓葉地圖民宿住宿卷與日本輕井澤和牛套餐卷等大獎。更多相關資訊可搜尋「苗栗文化觀光旅遊網」https://miaolitravel.net/及「苗栗玩透透FB粉絲專頁」查詢。