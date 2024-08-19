影一製作所自去年成為「角頭宇宙」重要合作夥伴後，攜手曼尼娛樂及巧克麗娛樂，積極推動台灣原創IP《角頭》系列作品。在《角頭》系列IP邁入10周年之際，再度推出最新電影《角頭-大橋頭》，上映3天票房約5500萬，為近3年來國片最高，預料整體票房將有望突破3億元，刷新《角頭》系列作品的歷史票房新高。

影一製作所在前兩年經營團隊改組後，由李鐘培執行長帶領下，持續推出新作品並取得亮眼成績，多部作品擠身國片票房前10名排行榜，包括九把刀導演的《請問，還有哪裡需要加強》以及由美國索尼影業共同投資之《鬼才之道》等，口碑均不俗。

演員群比出「3」，象徵《角頭－大橋頭》目標票房衝向3億。（曼尼娛樂提供）

而重頭戲《角頭》IP系列，今年成功推出「角頭宇宙」，包括7月在台北流行音樂中心舉辦的「角頭GATAO唱演會」，有別於傳統演唱會之模式，以全新形式將《角頭》系列電影原班人馬搬上舞台，結合歷年電影畫面、現場音樂演出及現場人物表演。

電影《角頭-大橋頭》於8月16日正式上映後，大批影迷湧入戲院為低迷的電影市場注入一劑強心針，部分戲院甚至臨時加開午夜場以應對爆滿的觀影排隊人潮。該片首3日票房約5500萬，創下近3年國片新高，票房後勢可望挑戰3億元。

《角頭》系列過去三部電影的票房從《角頭》0.8億、《角頭2：王者再起》1.27億、《角頭-浪流連》1.6億，票房逐片成長，影迷群體不斷擴大，劇中角色人物及故事線更加豐富，已被譽為「台版復仇者聯盟」，後續將有許多延伸、可發揮的影視創作空間。