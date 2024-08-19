交通部長李孟諺今（19日）遭批踢踢網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。資深媒體人謝寒冰指出，賴清德現在左右手直接被斷掉，自己要小心，是誰在算計你？前立委郭正亮直言，這件事情蠻詭異的，感覺上有政治鬥爭的味道！

根據《TVBS》獨家報導指出，和李孟諺有婚外情的中國大陸張女在民權東路上有泰式養生館，從民國91年起，就從大陸來到台灣從事按摩工作，而有知情人士爆料，張女和李孟諺認識至少10年以上，同時更透露張女居住的社區，是緊鄰永和中正橋的高級住宅。

郭正亮19日在《新聞大白話》分析，賴清德從台南帶上來的人，就是陳宗彥和李孟諺，這是公認的。結果兩個人都因為誹聞下台，賴清德是前都不知道？陳宗彥去酒店這麼多次；李孟諺外遇長達10年，賴清德都不知道？

郭正亮認為，這件事情蠻詭異的，怎會有人突然把照片上傳PTT？感覺上有政治鬥爭的味道，當然有很多人想要交通部長的位置。難以想像賴清德對於所用的人可能引起的社會爭議，完全不進入狀況。現在內閣用的人，就不是他的親信，而是熟的朋友。

郭正亮懷疑，比較耐人尋味的是到底是誰把照片丟到PTT？又是如何取得照片？而且李孟諺上台92天才出手？這種爆料都是要置人於死地，爆料者非常明顯就是要李孟諺下台。顯然台灣在制衡民進黨的力量，不是國民黨和民眾黨，是來自於民進黨深層的內部。

謝寒冰指出，賴清德原本在民進黨就是孤鳥，現在左右手直接被斷掉，接下來要做事恐怕更加困難。這是否有某些人故意要卡位？看起來很像是利益操作，所以賴清德自己要小心，是誰在算計你？自己要搞清楚。