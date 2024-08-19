香港名導王晶在港片全盛時期，拍過不少經典電影。日前他開設YouTube頻道《王晶笑看江湖》裡，大爆「星爺」周星馳惹毛演藝圈大咖內幕。王晶表示當年拍攝電影《功夫》時，周星馳本來找影壇大哥洪金寶擔任武術指導，但因為覺得對方拍攝太慢，竟趁對方去看醫生時，疑似告訴對方「你不用回來了」造成兩人關係決裂。

王晶在自己的YT節目爆料，當年拍攝《功夫》時，原本是由洪金寶擔任武術指導。怎料，卻臨時被撤換掉，而且過程還搞得很難看。王晶表示自己和洪金寶合作過很多次，他表示對方拍得很仔細，所以比較慢，《功夫》裡前面有幾場精彩的武打戲，其實都是洪金寶拍的，有時一場戲就拍很多天。

王晶開設個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YT）

但當時投資方因為預算問題，要求拍快點，給出期限。周星馳覺得洪金寶拍太慢，就趁著洪金寶因為被蚊子叮的人腫起來，跑回香港看醫生時，立刻開會決定撤換武術指導。王晶表示以武行來說，換人其實是一件大事，接手的人甚至都需要經過前面那個人的同意，才可以更換。

王晶爆料周星馳和洪金寶的恩怨。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YT）

本來要接手的武術指導袁和平本來不敢接這件事。王晶表示當時洪金寶看完醫生要回來了，他聽說周星馳竟告訴洪金寶「你不用回來了」。王晶直言：「洪大哥什麼時候受過這樣的氣啊，那就當然不回來了」。王晶坦言曾聽過洪金寶親口說「周星馳當自己是人，當其他人是狗」。王晶表示洪金寶很大方，都無所謂，他相信袁和平在接武術指導工作時，一定有問過洪金寶，聽到對方不介意才接手拍戲的。雖然電影最後很成功，但他覺得中間過程應該做得漂亮一點，讓大家容易下台。