上周美股順利收復了月初暴跌的失土。周一（19日）美股一開盤仍延續上周的漲勢，3大指數同步走強。儘管上周公布的經濟數據似乎平息了市場的焦慮情緒，但投資人仍在密切關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五（23日）將在全球央行年會上的談話，以更清楚了解Fed降息的前景。周一美股3大指數早盤走高，但與台股連動密切的費城半導體指數逆勢走跌。

截至台北時間19日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲156.83點（或0.39%），暫報40816.59點；那斯達克指數上漲16.00點（或0.09%），暫報17647.72點；標普500指數上漲12.70點（或0.23%），暫報5566.95點；費城半導體指數下跌31.37點（或0.61%），暫報5138.88點。

5大科技巨頭當中僅谷歌母公司Alphabet走強，上漲0.91%，蘋果跌1.12%，微軟跌0.27%，亞馬遜跌0.15%，臉書母公司Meta跌0.30%。半導體類股漲跌互見，輝達小漲0.49%，超微大漲2.77%，台積電ADR跌1.32%，聯電ADR漲0.75%。

鮑爾將於美東時間23日上午10點（台北時間23日晚上10點）就經濟前景發表講話。在此之前，市場還將關注周三公布的Fed最新會議紀要。

Bentley Reid投資漲Paul O‘Neill表示，目前所有目光都集中在本周五，「我們將密切關注任何有關降息的跡象。下一個問題是，降息的幅度將會有多大？」