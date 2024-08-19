另外，星宇同步公告，因4月21日公司同仁於桃園機場航班作業完畢後，未確認管制門是否確實關閉，致違反民用航空法第47-1條第3項，航警局裁處罰鍰新台幣25萬元。

星宇於事件發生後，立即配合機場保安主管機關之調查，找出事件肇因，並製作案例宣導資料予公司持有機場通行證之所有地勤同仁知悉。

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