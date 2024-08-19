星宇航空（2646）積極拓展航網，今（19）日公告承租6架A321neo型客機，其中3架交易額每架約新台幣21.6億元，並將依實際年度調幅變動，還有3架在商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告。