隨著中秋節的腳步接近，台中糕餅名店爭相推出中秋節的代表性糕餅「蛋黃酥」搶市！其中，曾獲得台中十大伴手禮「金口碑獎」、「評審團推薦大獎」、「現場最高人氣獎」的陳允寶泉蛋黃酥，最大特色就是360度零死角滿滿的內餡，是許多老台中人中秋送禮的指定首選，每到中秋節前夕，早鳥預購禮盒更是年年爆單！

台中百年糕餅老店、蛋黃酥創始店「陳允寶泉」，從最初第一代至今已歷經五代傳承，傳統工法的堅持與創新，結合台式與日本的烘焙技術，讓糕餅吃起來總是回味無窮，成為各大糕餅競賽的常勝軍，獲獎無數。

其中，「蛋黃酥」是陳允寶泉第三代陳增雄研發而成的代表作，蛋黃酥外層為精心製成的金黃酥皮，配搭自製萬丹紅豆內餡再包覆鹹蛋黃，嚐起來口感鹹甜交織、回味悠長，每口都是滿滿的內餡，才會被消費者稱為「360度零死角的蛋黃酥」。陳允寶泉店內及官網皆有販售8入與12入的禮盒，紅色與橘色的禮盒設計大器又不失優雅，每到中秋前夕更常銷售一空，聰明的消費者總是搶先下單！

除了招牌蛋黃酥之外，陳允寶泉超人氣的「香柚檸檬蛋糕」，也是中秋送禮的大熱門。嚴選日本進口的香柚及台灣當地的新鮮檸檬汁，每一口蛋糕都可以吃到清新的柚子香氣與檸檬的酸甜，裡面的蛋糕體綿密而鬆軟，帶來層次分明的果香體驗！

陳允寶泉的代表性糕餅眾多，店家仍不斷推陳出新，帶給喜愛陳允寶泉的顧客新的感受！例如前陣子在網路爆紅的蛋黃酥蛋糕「夕日允香」，為陳允寶泉期間限定推出的蛋糕，以傳統的蛋黃酥為靈感，採用師傅獨創的製作方法和傳承配方，多層次的酥脆口感，每一口都能嘗到紅豆香氣，限量500條，一開賣就迅速賣光，深受各界好評，成為台中不敗糕餅名店！