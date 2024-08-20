交通部長李孟諺19日遭網友爆出與一名中國大陸籍女子有多年地下情，李孟諺隨即致歉並請辭交通部長。對此，立委徐巧芯披露，「我大概3個禮拜前就知道這件事情」，政治圈有一大半人都有掌握情報；台北市議員侯漢廷說，他也接到爆料，內容鉅細靡遺，李孟諺被跟監起碼1年到2年，說不定後續還有一些資料。

交通部長李孟諺19日遭批踢踢網友爆出與一名中國大陸籍女子有多年地下情，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。

根據《TVBS》獨家報導指出，和李孟諺有婚外情的中國大陸籍的張女在民權東路上有泰式養生館，民國91年起，就從大陸來到台灣從事按摩工作。有知情人士爆料，張女和李孟諺認識至少10年以上，同時更透露張女居住的社區，是緊鄰永和中正橋的高級住宅。

國民黨立委徐巧芯19日在《國民大會》披露，李孟諺早就在羅網之中而不自知，「我大概3個禮拜前就知道這件事情」，政治圈有一大半人都有掌握情報，只是在等到底哪一天會有人踢爆這件事，李孟諺竟然渾然不知，還在跟朋友聊天說跟老婆關係很好，這很可笑。

徐巧芯直言，這件事傳出來的時間點，是李孟諺被賴清德任用交通部長之後，且並非國民黨傳出來的。當李孟諺確定要當交通部長，就有人開始蒐集資料，那時候就聽說李孟諺跟一位中國大陸籍的女子有婚外情。

新黨台北市議員侯漢廷在《少康戰情室》也指出，李孟諺之前被爆出和前遠航董座張剛維的律師碰面時，他就已經接到爆料，內容鉅細靡遺，李孟諺在哪一年月日幾點幾分，在哪個場所出沒，照片一清二楚。

「當時我在想」，侯漢廷猜測，是不是有人要攻擊李孟諺？是有人想要行政院秘書長或交通部長的位置嗎？因為那時李孟諺還是行政院秘書長，且誰這麼大張旗鼓跟監李孟諺起碼1年到2年？

侯漢廷認為，李孟諺立刻請辭，肯定是要止血，說不定還有一些資料是沒有爆出來的。