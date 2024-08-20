臺北市政府8月31日上午10時30分至下午4時在圓山花博公園爭艷館舉辦「青銀就業博覽會」，有194家優質企業徵才，提供近萬個工作機會，平均月薪達3萬9仟元，近6成無經驗可職缺讓您立即上工，現場提供面試前準備AI體驗互動，藉由智能科技協助求職朋友認識自我展現個人優勢，還安排果雕大師黃銘波、智御文創股份有限公司陳浩正執行長帶來精彩講座，並設有中高齡職務再設計體驗區分為旅宿業、餐飲業、零售業、服務業及製造業等5大展區，歡迎親身感受機具設備及就業輔具。

臺北市政府勞動局高寶華局長表示，混齡職場是業界常態，企業可透過「職務再設計」改善工作設備或機具、提供就業輔具、調整工作方法及改善職場工作環境，即能兼顧勞工工作權益與勞動力運用，讓「高年級生」的寶貴技術及經驗得以傳承。

青銀就業博覽會8月31日將在圓山花博公園爭艷館盛大登場，有194家優質企業徵才，提供近萬個工作機會。(圖/臺北市就業服務處提供)

就服處補充說明，這次活動徵才產業是以「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」及「製造業」為前三大，職缺類別上以「旅遊/餐飲/休閒」、「技術/維修/操作」、「業務/貿易/銷售」為主，也有企劃、行政或是研發等內勤職務，整體平均月薪約3萬9仟元。

薪資待遇方面，統一超商招募1名「系統架構師」年薪80至90萬、和運租車招募2名「電話行銷人員」年薪70萬，大震設計室內裝修「專案設計師」以及星醫美學「諮詢副理」待遇面議，具企圖心有志挑戰高薪者月薪上看20萬，棋勝汽車「汽車保修技師」月薪5萬起至12萬，三重汽車客運、首都客運及中興大業巴士強力徵求「職業大客車駕駛」。

活動詳情及徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」網站(okwork.gov.taipei)或電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277（臺北市境內直撥1999轉58988）向專人諮詢。(勞動部就業安定基金補助廣告)