繼承節稅有眉角！林爸爸離世後，遺留土地4筆及銀行存款，總資產高達4610萬元，生前說好遺產由長子繼承，其餘配偶與三名子女則辦理拋棄繼承。然而，國稅局經試算後發現，倘若所有家屬共同繼承，遺產稅由308.3萬元降至166.9萬元，一口氣省下141.4萬元稅金，比長子一人繼承更划算。

國稅局分享案例，林爸爸於2022年過世，其妻子仍健在，育有2男2女皆已成年，其中次男不幸為重度身心障礙者。

林爸爸名下擁有4筆土地，公告現值總額高達4400萬元，並有房屋1棟，死亡當時評定現值為80 萬元，銀行則有活期儲蓄存款30萬元、定期存款100萬元。

兒女同年3月申報遺產稅，家人決定由長子1人繼承，而配偶、次男、長女及次女等4人皆拋棄繼承，不過稅局仔試算後卻發現，1人繼承與5人全數繼承的遺產稅其實差很大。

1】若配偶、次男、長女及次女皆拋棄繼承：

遺產總額4610萬元（4筆土地4400萬元、房屋1棟80萬元、銀行存款130萬元）-免稅額1333萬元-扣除額194萬元（親屬扣除額僅長男1人56萬元+喪葬費扣除額138萬元）=課稅遺產淨額3083萬元，乘以10%稅率，應納遺產稅額為308.3萬元。

2】配偶、次子、長女及次女皆繼承：

4人親屬扣除額提高為1470萬元。因此遺產總額4610萬元-免稅額1333萬元-親屬扣除額1470萬元-喪葬費扣除額138萬元=課稅遺產淨額1669萬元，同樣乘以10%稅率，應納遺產稅額為166.9萬元。

換句話說，包含配偶和4名子女在內的5名合法繼承人共同繼承遺產時，與僅由長子繼承且其他人拋棄繼承相比，可節省高達141.4萬元的遺產稅。

國稅局指出，林先生遺產分配中，繼承人可選擇不拋棄繼承，並將不動產協議由長子繼承。此外，銀行存款的大部分也由長子繼承，僅有活期存款 30 萬元分配給配偶及其他三位子女，如此一來便能達成由長子繼承遺產的目的，同時還能節省141.4萬元的遺產稅。

不過，繼承人應仔細考慮其他繼承人不拋棄繼承是否會造成困擾，再決定採取最適當的辦理方式。