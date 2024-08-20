男子阿國與越南籍女子小萱（均化名）2019年結婚，但婚姻生活並不順遂，阿國指控，一開始以為小萱個性靦腆、保守，不料長久相處後，小萱卻日益冷淡，甚至在就寢時在床中間擺放布偶等物品，將雙方隔開，此類排斥狀況越演越烈導致皆無互動，小萱甚至離家出走音訊全無，隱忍4年多只好訴請離婚。

法院審理，阿國表示，雙方形同陌路，徒有夫妻之名，卻無夫妻之實。直到2022年5月時，小萱離家並將手機SIM卡拔除留在家中，此後便下落不明，他雖然積極設法探詢，但仍未能知道小萱的去向，便向移民署專勤隊通報協尋。

小萱離家後未再返家與他同居，他訴請民事判決認定在案，並判准小萱應履行同居義務，到現在仍行蹤不明，顯見小萱不僅客觀上違背同居義務，主觀上也無同居之意思。而小萱經法院合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。

法官認，小萱拒不履行同居義務，也未提出不能同居的正當理由，明顯是惡意遺棄，且在繼續狀態中。日前依法宣判，阿國依民法第1052條第1項第5款規定，請求判決離婚，為有理由，應予准許。