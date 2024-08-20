男子阿國與女友小萱（均化名）懷孕，便在2021年5月20日登記結婚，並於同年9月生下兒子，不料，2年後卻發現小萱與男子阿華（化名）外遇，雙方因而離婚，且經鑑定兒子不是他的。阿國不滿受到欺騙還養別人兒子，憤而訴請小萱給付代墊生活及保母費、精神慰撫金共158萬2629元，並請求2人連帶賠償60萬元。

法院審理，小萱與阿華辯稱，他們沒有不正當交往，也沒有通姦等情事，阿國若認為配偶權遭到侵害，自應就其所主張負舉證責任。而且，阿國提出的LINE對話紀錄，無從經由他翻拍照片中，依據對話者的頭像辨別身分，自然無從證明是他們2人的對話。

而阿國指控，小萱經常性加班，是為了製造與幽會機會，但他們是同一組別，常因工作需要加班，有打卡紀錄可證明，並非一同打卡上下班，就是製造幽會的理由，而且同組別還有其他人，並非只有他們單獨出入。

另外，阿國表示自兒子出生以來，相關的費用皆由他所負擔，但小萱在待產至生產時皆有工作，後續並領取育嬰留職停薪津貼，並非全然皆由阿國所支付，而且該費用是雙方婚姻存續期間所支出，如何區分阿國支出的是家庭生活費用，又或是小萱生產所需費用。

法官檢視，阿國與小萱共同友人詢問時的對話，友人：「妳認為妳有出軌嗎？」、小萱「：我認為我有啊！誰規定身體的出軌才是出軌。」、友人：「沒關係，反正妳精神上跟肉體上都認為出軌嗎？」、小萱：「我認為只要有其中一方就算啊！」、友人：「所以妳目前是精神出軌？」、小萱：「我認為是精神上出軌，我不否認啊！」

小萱也曾發布限時動態，「你可以就這樣繼續沒關係，反正每一條花費你都是自願的，我又不用歸還」、「希望你跟你的家人，知道真相不會在那發神經」、「也才會知道說，自己兩年來的付出，終究是錯付了」 、「都說殺人要記得誅心，別讓對方活得太痛快」、「我早就跟你說過他不屬於你了」。

法官日前依法宣判，小萱應給付代墊小孩生活費、保母費、精神慰撫金，總金額共158萬2629元。侵害配偶權部分，阿國請求應連帶給付60萬元及，均有理由，應予准許。