年近70歲的男子阿國（化名），當年再婚後並育有一子，卻也與第二任妻子因故離婚，他自此也淪為街友並居無定所，他因為年事已高，難以再找到工作，導致目前無業無收入，也無財產可供維持生活，因此向法院請求，要求兒子負擔扶養費用按月給付20745元，直到他的死亡之日為止。

法院審理，阿國的兒子表示，他自己目前工作及收入均不穩定，平均僅月入僅2萬多元，還須扶養配偶及1名未成年子女，無力負擔父親的扶養費，更何況父親長年遊手好閒，在他年幼時期，無正當理由未曾對他盡到扶養義務，因此請求免除他的扶養義務。

法官認，阿國身為兒子一親等直系血親尊親屬，依法他的兒子為最優先負扶養義務者。且依據阿國2022年度稅務財產所得資料記載，阿國均無所得及財產，足認目前確實不能維持生活，阿國的兒子自應負有法定扶養義務。

法官考量，阿國在兒子出生後至成年以前，確實無正當理由就未盡扶養義務，並且情節實屬重大。法官審酌，如令阿國的兒子負擔扶養義務，明顯有失其公平。日前依法宣判，免除阿國的扶養義務。因此，阿國聲請扶養，即無理由，應予駁回。可上訴。