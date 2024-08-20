新青安政策的優惠條件引爆房市熱潮，加上房屋價格高漲，貸款金額大幅增加，近期已讓多家銀行的放款水位接近滿載，多家公股銀行的一般房貸利率已破3%，甚至一度出現衝破4%的傳聞，引發高度關注。專家直言，銀行自發性限貸令的狀況比想像中嚴峻，觀察客戶違約狀況變多，推測原因就是房貸貸不下來，衝擊現金不足的購屋族。

各家銀行的「不動產放款天條」為銀行法第72條之2規定，即商業銀行辦理住宅建築及企業建築的放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，各家多半會將28%設為警戒線，目前已相當接近。

在此狀況下，民眾申請房貸並不容易，除了一般房貸的利率飆升，想要辦理新青安或公務人員優利貸等優惠貸款，有可能會遇到慢慢排隊審核撥款、暫停收件，甚至被銀行暗示要加購房貸壽險的狀況。

東森財經新聞報導，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，以前房貸利率多在2.18~2.4%之間，現在普遍聽到都要2.7~2.8%，近期客戶違約狀況增加，推估原因在於房貸貸不下來。

除了客戶端出現違約狀況，徐佳馨也觀察到代書簽約量明顯萎縮。事實上，普遍認為，銀行調高房貸利率無非是想讓民眾「知難而退」，對現金不足的購屋族，影響最為劇烈。