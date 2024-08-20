美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）提出的經濟政策包含禁止食品供應商及超市「哄抬物價」，力圖讓中產階級選民對降價有感，不過經濟學者評論，禁止哄抬物價的政策可能帶來更多問題。

美聯社報導，拜登任內美國通膨惡化，食品雜貨價格飆升21％，民眾整體支出增加19％，賀錦麗16日端出政策牛肉，力圖讓選民對物價降低有感。

哄抬物價（price gouging）是什麼？

美聯社指出，哄抬物價目前並未有嚴格定義，一般是指颶風或其他自然災害發生導致供應鏈中斷後，價格大幅飆升的現象，另外有倡議人士指控，零售商會在這種情況下大幅提高必需品價格。

美國目前並未在聯邦層級禁止哄抬物價行為，不過已有多個州限制哄抬物價。

美國副總統賀錦麗提出禁止食品業「哄抬物價」的經濟政策。

賀錦麗提議「禁止哄抬物價」能降低食品雜貨價格嗎？

美聯社指出，多數經濟學家對此持否定態度，第一個因素是，目前尚不清楚有多少哄抬價格的行為。報導指出，一般而言，通貨膨脹飆升後要讓價格回到原來的水準是非常困難的，唯有在經濟長久、嚴重衰退時，才會出現價格持續下跌的情形，相較之下，經濟學家普遍認為，更好的方法是讓工資持續上漲，民眾才能應對更高的成本。

另外CNN指出，部分經濟學家認為，賀錦麗的政策可能會「創造更多問題」。

猶他州韋伯州立大學（Weber State University）經濟系主任羅伯茲（Gavin Roberts）曾研究新冠疫情期間，不同州通過打擊哄抬物價法後的成果，他觀察到最大的影響主要發生在超市，這些法律促使消費者「購買更多商品」。

他認為，當價格飆升時，多數情況下，最好的政策行動實際上是不採取任何行動。如此一來，消費者可能會因為牛肉太貴而改買其他肉類或蛋白質，貨架上將囤積更多牛肉，待願意支付更多錢的消費者採買。

針對賀錦麗稱她的政策「能讓食品業變得更有競爭力」，羅伯茲認為效果可能正好相反，「更有可能的是維持現狀」，因為該項政策阻擋了新的競爭者加入，長遠來看，競爭有助於降低價格。

歐巴馬政府時期的經濟顧問委員會主席佛曼（Jason Furman）接受《紐約時報》訪問時指出，打擊哄抬物價可能無意中傷害消費者。他說，打擊企業哄抬物價的政策風險可能在於阻止經濟調整，如果價格沒有因為強勁需求而上漲，新公司可能不太願意進入市場增加供應。

佛曼直言，「這並非明智政策」，「沒有優點，還有一些缺點」。