新公司成立掛牌都會有揭牌儀式，更何況是政府單位！大陸某縣市的商務局，新銅牌揭牌儀式，在一群民眾及官員的見證下，開心的舉行，但是沒想遮闢銅牌的紅布，不管怎麼樣都撕不下來，最後只能用力扯，沒想到銅牌還因此倒了下來，最後只能很糗的用手扶著！

根據網路影片內容來看，一開始大家還開開心心的倒數，沒想到倒數結束，三塊銅牌的揭牌人，用力一扯！發現上方黏得太緊，原本以為多試幾次就會成功，但是不管怎麼用力扯，就是無動於衷，最後中間的銅牌還被扯到掉下來！

根據畫面來看，這紅布應該是用膠帶黏起來固定，但是當初製作的人，可能怕在揭牌前就掉落，所以黏得很緊，反而變成反效果，紅布完全扯不下來，結果上前幫忙的越來越多，實在相當尷尬。

網友們看到這個相當好笑的揭牌儀式，紛紛留言表示：「辦這個事情的人不能再用了」、「黏的這麼結實，都沒提前試一下嗎」、「不是揭牌，是拆牌」、「超強揭牌」、「人多不好發脾氣，晚點承辦人就慘了」、「誰黏的！站出來我絕對不打你」、「為承辦人感到擔憂」。