最近一位美軍戰術專家在社交媒體論壇上指出，只要能咬住對手的尾巴，任何一種4代機（包括F-15、F-16）都可以擊落像中國大陸殲-20這種5代戰機，而陸媒則反唇相譏稱，咬住尾巴必須是近距離空中纏鬥，4代機恐怕還在視距外就已被5代機擊落了。對此，前海軍艦長呂禮詩19日就表示，「不要講殲-20，我們講四代半的戰機像殲-16，他其實已經強調的是視距外決戰，已經不是視距內我瞄準你這種戰術」，引發討論。

呂禮詩19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「不要講殲-20，我們講四代半的戰機像殲-16，他其實已經強調的是視距外決戰，已經不是視距內我瞄準你這種戰術」，呂禮詩更拿出殲-16當例子，「現在殲-16攜帶的是長4公尺的霹靂-17，這種飛彈可以飛400公里」。

至於殲-16為什麼要攜帶這樣的飛彈？呂禮詩最後也坦言，「美軍現在所有的裝備都是透過數據鏈，而這中間主要的節點就是預警機，殲-16這個飛彈就是為了攻擊預警機」。