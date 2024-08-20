交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。對此，前立委沈富雄19日表示，「這個八卦馬上就結束了，是小事、對台灣未來完全不重要」，沈富雄認為，「民進黨政府如何處理他兩張神主牌抗中、能源比較重要，一旦不緊抱，很多人認為2028就不用選了，這是民進黨的大牌」，引發討論。

沈富雄19日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這個八卦馬上就結束了，是小事、對台灣未來完全不重要，會有人記得嗎？不管是哪個部長都不重要」，沈富雄強調，「民進黨政府如何處理他兩張神主牌抗中、能源比較重要」，沈富雄也認為，「這個事件不影響政府的聲望，不影響政府的支持度，因為民進黨之所以得到政權，是因為抗中，抗中不改民進黨不會下台」。

沈富雄也提到一個比較有趣又平行的現象，「民進黨做大官的很多，都是很抗中或是本土意識很強，但很多人的老婆都是外省人」，沈富雄最後也直言，「搞抗中有票，所以這源源不絕地提供民進黨選票，但要民進黨不會抗中，就沒辦法執政；另外能源也是一樣，民進黨的委員有人喊話，非核家園不需要抱那麼緊，可是不少基本派也認為，一旦不抱，2028就不用選了，這是民進黨的大牌」。

但沈富雄也認為，賴清德心裡未必視反核為神主牌，可是一定總會有人警告他，放棄「非核」立場就選不贏，讓賴有點怕怕的，仍不敢直接表態。不過，沈富雄大膽建議，輝達執行長「黃仁勳」可以解決此困境；只要黃仁勳直言「北部適合設廠但電力不夠」，挾著AI產業鍊的台灣之光、 護國神山群威力，有可能讓民進黨政府心改變心意。