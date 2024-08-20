小三有心機？李孟諺外遇有隱情 郭正亮驚爆：這事很詭異

交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。對此，前立委郭正亮19日就表示，「這個女生顯然就是沒有要錢的，就是死心再等你的，我是覺得李孟諺一路升官，就跟這女的疏遠了，這事情滿詭異的，怎麼會突然之間有人丟到PTT呢？」引發討論。

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「賴清德直接從台南市政府帶上來的人，就是陳宗彥跟李孟諺，結果兩個人都因為緋聞下台，賴清德都不知道？李孟諺這個長達十年，你都不知道？」郭正亮指出，「這個女生顯然就是沒有要錢的，就是死心再等你的，我是覺得李孟諺一路升官，就跟這女的疏遠了，因為他知道這個會出事，可是那女生就一直跟著他，我不知道他們有沒有繼續來往，但那女的就是不甘心」。

郭正亮直言，「賴清德在用人之前，事先做的身家調查，完全不進入狀況」，郭正亮最後也驚呼，「這事情滿詭異的，怎麼會突然之間有人丟到PTT呢？很耐人尋味，這感覺就有政治鬥爭的味道，很多人想要交通部長的位置，這都是小金庫型的位置」。