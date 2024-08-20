知名實況主「亞洲統神」張嘉航，曾在2022年年初驗出有糖尿病高風險問題，近幾年的健康狀況持續亮紅燈，引起粉絲極大關注。如今統神再度繳出健檢報告，在藥物的幫助下幾乎全面白字，嗨喊：「明天進攻吃到飽！」

統神日前在直播中秀出健檢報告，總共12個項目包含膽固醇、三酸甘油脂等等，沒想到僅有空腹血糖呈現紅字，超出正常值0.1而已，其他全面白字，身體數值全部壓回正常值，讓他直呼：「感謝我們偉大的西醫啊！」原來統神有定期吃藥去控制，特別是在肝的部分，「不吃藥一定救不回來！」

統神笑說，要去忍住食慾，忍到下一餐就可以吃到飽。（圖／YT@在那叫什麼）

不過統神強調，他在飲食方面有做出改變，包含從以前的一餐兩份變成一餐一份、吃到飽也縮減成一個禮拜只吃一次，另外像是水果、鮮奶、麵包等等盡量不碰。但他認為單靠飲食的變化不大，「靠的是我們的西藥啊，藥真的很厲害啊，我有想過要是我不吃藥的話，會不會又爆掉！好啦，乖乖吃藥好了。」

所幸努力一段時間後，終於讓身體恢復正常值，讓統神一度開玩笑表示：「還是他是送到別人的紙！」談到如何壓抑食慾？統神大方分享，現在都強迫自己只吃一份，「餓了沒差，反正餓不死，你一定要想一件事，就是這一餐你要忍住，因為下一餐又可以吃到飽囉，明天進攻吃到飽，爽啊！」

統神經常在社群平台分享身體近況。（圖／IG@亞洲統神）

另外，統神提到其實醫師有建議去打「瘦瘦針」抑制食慾，覺得瘦得太慢了，但他直言：「我不用啊！才不要抑制食慾勒，我肚子餓了就是要吃啊，不然人生還能幹嘛？」隨後也好奇查了一下發現瘦瘦針是沒有健保輔助的，需要民眾自費，「你要我掏錢出來，那不可能啊，沒有健保的直接叉叉。」