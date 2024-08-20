白營政治獻金風波延燒，時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊、時任副總幹事陳智菡19日舉行首場查帳記者會，親上火線說明誤登、漏登項目。媒體人張禹宣質疑，民眾黨主席柯文哲推黃珊珊當戰犯，黃珊珊說明了96萬素食便當跟5萬6蜂蜜，但最重要的916萬原始發票去哪仍交代不清。

「黃珊珊現在變成民眾黨最大的一個戰犯，所以看到柯文哲現在出來講話都事不關己、雲淡風輕。」張禹宣19日在《大新聞大爆卦》節目提到，黃珊珊今天開記者會有什麼重大宣布？餐費找到了！真的是960+110！「我的天吶！一個9月7日，一個隔年的1月7日？」隔了4個月，你跟我講說4個月的帳，2個會放在一起報？剛好把這個東西報上去。素食便當？960110，然後拿出來的根本沒有新證據，一樣是那2份「免用發票收據」？

「真的還假的都不知道，這個超怪的嘛？那不是發票啊！那免用發票收據，隨便填的嘛？」張禹宣質疑，再來是第二個，誤登5萬6，用來買什麼？蜂蜜！「你是小熊維尼喔？你為什麼要吃那麼多蜂蜜啊？」還有馬克杯、交通費、住宿費、訪美行程...等等。

張禹宣直言，「我只有一個問題問黃珊珊：所以916萬去哪裡了？妳跟我講啊！我不在乎『這些』啊？」妳便當要吃9萬6、96萬，妳家的事，916萬去哪裡了？講不出來！她上館長的直播，自己看都不看，因為知道，她關鍵的東西交代不出來。所以不用在那邊嘴一大堆，說什麼：名嘴搞錯了、我們監察院申報不用發票！人家游淑慧就把會計憑證拿出來給妳看了，就是要檢附發票。她說：不用馬上附。

張禹宣強調，「好好好，請妳拿給我看，916萬，妳說是被灌水的，那原始的發票在哪裡？」哪幾筆是916萬？1817萬，妳說誤報了、漏報了？「我就問，發票在哪裡嘛，拿出來嘛，不要給我繳費單嘛？發票，很明確的發票！」還有當時端木正做會計憑證，會計憑證就是要發票，端木正做的那一份，給我們看！沒有發票是沒有辦法做會計憑證的，選過舉的人都知道，妳哪裡來的，妳發票怎麼來的？「黃珊珊不能講嘛！」

張禹宣表示，黃珊珊只有一個任務，柯文哲搞的爛攤子，叫她出來當戰犯，已經有兩個戰犯了，一個叫端木正，但沒有人相信端木正自把自為做了這些事情。第二個戰犯就是黃珊珊督導不周，那黃珊珊她有去督導1300萬授權費嗎？916萬關她的事情嗎？蒔間公司的1000萬到底查出來沒？