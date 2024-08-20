自節目《我愛黑澀會》出道的妖嬌（陳詩筠），近年以專業DJ Swallow身分活躍於各大音樂活動。本屆巴黎奧運，她還被文化部邀請到法國巴黎文化奧運台灣館演出。怎料，表演片段卻被網友批評「不舒服」、「像牛肉場」。對此，她也拍片道歉，並希望網友不要在抨擊其他組織、單位或幕後人員。

妖嬌19日上傳影片，表示希望網友別再抨擊巴黎文化奧運台灣館的所有幕後人員和單位，她非常感謝文化部的邀請。她強調：「演出內容全是我一個人決定，我沒有準備與台灣相關特色，是我的問題」。她表示自己的初衷是想展現出音樂不分國界，想展現出台灣的熱情、善良以及自由。

妖嬌拍片道歉。（圖／翻攝自djswallow_tw IG）

妖嬌表示對自己準備的不夠充分，感到非常的抱歉，「感謝所有幫助過我的朋友們，以及支持我的大家，還有台灣館長官主管所有人員，謝謝你們，辛苦了」。

事實上，日前妖嬌在巴黎奧運表演畫面被網友分享到臉書上，被酸「讓世界看見台灣的牛肉場文化？」引來許多人批評的聲音，眾人撻伐：「毫無美感的表演，難怪有些外國人覺得台女很easy」、「真可悲，原來這就是台灣元素啊！」、「低級輸出」、「粗俗低劣...」、「丟臉丟到國外去」、「太神奇了，這也是代表台灣的文化嗎？」