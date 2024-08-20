殲16和F15EX，誰是四代重型戰機之王？

最近在大陸社交媒體上出現一批新服役的殲-16戰機圖片，指稱是中共空軍第125航空旅完成殲-16戰機換裝，這使得中共空軍現役殲-16數量超過350架，成為中共空軍現役數量最龐大的機種，與殲-20、殲-10形成三足鼎立之勢。而且殲-16經過有源電子掃描陣列雷達升級、複合材料運用與裝備遠程空對空導彈，號稱可與美軍F-15EX媲美，穩坐中共非5代主力戰機地位。

據外媒《軍事觀察》（Military Watch）網站報導，中共空軍125航空旅今年起陸續將老式的殲-7E戰機換裝為國產最新型殲-16戰機。最近觀察到該旅的一架殲-16戰機的序列號為73368，隸屬於第125航空旅，編號為1303，因此可以確定這是第13批生產的殲-16戰機。由於每一個生產批次的殲-16戰機數量在24架到30架之間，因此預估其服役數量已超過350架。

報導說，中共空軍第125旅駐紮在南寧空軍基地，隸屬於南部戰區，近些年來通過換裝先進高性能戰機完成了現代化，成為中國大陸華南地區最強的幾個空中作戰單位之一。南部戰區下屬的其他空軍部隊已有數個換裝殲-20戰機，例如離南寧基地不遠的深圳佛山空軍基地第4空軍旅，在不到一年前換裝殲-20，駐紮福建武夷山空軍基地的第41航空旅，最近也換裝了殲-20戰機。

此一趨勢顯示，殲-20、殲-16和殲-10C目前為中共空軍加速批量生產，其中殲-20產量最高，年交付量已經超過了殲-16和殲-10C戰鬥機的總和，預計2024年的交付量將超過100架，2025年交付量可能超過120架。

報導指出，殲-16代號「潛龍」，是中國瀋陽飛機工業集團開發的一款重型多用途戰機，它以殲-11BS戰機（雙座蘇-27的中國版）為基礎，在外形細節上借鑒了從俄羅斯進口的蘇-30MKK做了些改進。殲-16於2011年完成首飛，2016年正式進入中共空軍服役。

外媒指出，殲-16與殲-20具有類似的超遠航程、大載彈量以及先進的機載雷達。雖然殲-16沒有殲-20優異的雷達隱形性能，但是經過多項5代戰機技術升級，已躍升為4.5代戰機，成為非5代戰機中的佼佼者。

報導表示，這些技術包括先進的有源電子掃描陣列（AESA）雷達、遠程空對空導彈以及先進的複合材料，因此被一些專家認為是世界上最強的第4.5代戰機。還有中國軍事專家認為，殲-16唯一的競爭對手是美國空軍最近才開始服役的F-15EX戰機，此外還有正在為中共海軍研製的殲-15B重型艦載機。與F-15EX相較之下，殲-16有更先進的空空導彈、更強大的發動機、更遠的航程和更大尺寸的雷達，其機動性能也具有壓倒性優勢。