政府推動離岸風電產業，台電多花9000億元購買離岸風電，原預期建立本土產業鏈創造1.2兆元產值，但審計部決算資料顯示，10座風場在112年底「風電國產化」目標中，僅一座風場100％達標，其餘9座皆未達標。胸腔科醫師蘇一峰質疑，每度1.3元的核電不要，花5.7元買風電？多花這些錢拿來補充健保點值，補足20年沒問題。

「風電產業牛皮吹破！」蘇一峰19日在臉書發文質疑，政府信誓旦旦風電投入兩兆後可創造1.2兆產值、2萬個工作機會，台灣風電產業出口世界市場。台電配合購買風電已花2兆元，扣除平均購電成本後，多花9000億元，產值在哪裡....？「這些錢拿來補充健保點值_補足二十年沒問題！」

蘇一峰直言，「每度1.3元的核電不要，花5.7元買風電...？」台電虧損大錢坑幾千億填不平，兩兆打造的風電產業一場夢，換到誰的利益？難怪電價一直漲，北部缺電不准開AI中心，還把北部核電廠關光光！「讓我們繼續關心民眾黨！」

風電話題在PTT也討論熱烈，有網友指出，台灣近幾年開標案SOP：1.先找一個台灣有缺的項目來評估（無人機、潛艦、疫苗、風電、雞蛋）；2.找人組國家隊，派肥貓或相關背景的人先來成立公司（高端、雲豹、超思）；3.畫一個美好願景的大餅（非紅供應鏈、世界怎麼跟得上台灣、風電國產化、只有超思有能力進口雞蛋；4.利用人民期盼或是恐懼的心態強制推行（恐共、新冠、環保、缺蛋）；5.強調國產化或是限制性標案。

「基本上塔綠班撈錢公式你這步驟是對，但第一個步驟你說錯了！」另一鄉民補充：不是找台灣有缺的項目來評估，是把原有的項目破壞掉，想辦法從有，然後搞成大缺，再來重搞，這樣才能撈得多，並痛批此舉算是不管人民性命。此篇回文獲得其他鄉民熱烈迴響被推到爆，直呼「你知道的太多了」、「你發一下『不那個聲明』吧？」