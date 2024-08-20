民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風暴，時任競選總幹事黃珊珊、財務長李文宗、委任會計師端木正移送民眾黨中評會議處。前民眾黨中央委員張益贍認為，黃珊珊為了自保，不只甩鍋給李文宗，甚至還要甩鍋給柯文哲，黃珊珊在直接叫板柯文哲！柯文哲在台北市的勢力，早就被黃珊珊架空了！

前民眾黨中央委員張益贍在《驚爆新聞線》表示，黃珊珊在館長陳之漢的節目中說，哪有會計師會為客戶做假帳？他們知道會計師這堵牆已經燒過來總部了，總部必須負責任，他們現在全部要甩鍋給競總財務長李文宗，李文宗會是下一個出事的。

張益贍直言，黃珊珊為了自保，不只甩鍋給李文宗，甚至還要甩鍋給柯文哲。他舉挺黃珊珊的「黑色之聲」臉書粉絲頁為例，「黑色之聲」表示，第一層是記帳會計師出問題，會計師要出來面對；第二層是財務有問題，財務出來面對；接下來第三層跳過黃珊珊，直接要「可達鴨」出來面對，也就是要柯文哲出來面對，因為財務長是柯文哲找的。

「黑色之聲」臉書頁。（取自臉書）

張益贍認為，黃珊珊在直接叫板柯文哲！ 「我不扛，如果你要我扛，你會出事」，這個臉書頁就是叫板了。而民眾黨有4位台北市議員，其中3位是黃珊珊的人，柯文哲怎麼敢跟黃珊珊叫板？柯文哲在台北市的勢力，早就被黃珊珊架空了。

張益贍說，黃珊珊是柯文哲權力的防火牆，所以在中評會，黃珊珊絕對演了一齣戲。因為黃珊珊、會計師端木正、財務長李文宗絕對不可能同時出現在中評會，若同時出現在中評會，就是串證，檢調就要出手了。

張益贍也呼籲檢調趕快行動，該約談黃珊珊就趕快約談，這件事絕對不是李文宗跟端木正的問題而已，黃珊珊一定有問題。