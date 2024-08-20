為慶祝「九三軍人節」，同時感謝國軍官兵捍衛家園辛勞，國防部福利事業管理處與多家國內知名廠商合作辦理「九三企業敬軍」活動，即日起至9月30日推出各種食、衣、住、行及育樂各項敬軍方案（如左圖，福利處提供），提供官兵各項優惠價格，展現社會企業對國軍的實際支持。

福利處「九三企業敬軍」活動計有萊爾富、遠傳電信、台灣大哥大電信及劍湖山樂園等154家廠商、8543間門市響應，官兵只要持軍人身分證、福利證，即享專案價或8至9.5折不等優惠。

在「食」的部分，包含 師傅便當、西雅圖極品咖啡、OK便利商店、摩斯漢堡、達美樂披薩、新東陽等店家皆推出持證件享優惠。其中師傅便當於9月3日軍人節當天，穿軍服並出示軍人身分證，即可贈便當一份。西雅圖咖啡則在9月3至4日持軍人身分證享有全系列飲品買一送一優惠。

在「衣」方面，萬岳體育用品於9月3日當天憑軍人身分證可享93折優惠；綠洲城市則可持軍人身分證、軍校學生證、榮民證等，可獲得9折優惠；得恩堂眼鏡於即日起至9月3日持軍人身分證，配鏡可享有滿千折百優惠。

另外，為提供官兵「住」的優惠，知本金聯世紀酒店推出官兵、榮民憑軍人身分證、榮民證、福利證入住，本人及其眷屬，可享有住宿房型升等；官兵入住台北世聯商旅，持軍人身分證或福利證，享有專屬優惠。

「行及育樂」方面，NISSAN、TOYOTA、三菱汽車等，官兵憑軍人身分證購車，享有敬軍優惠；台灣大哥大、中華電信等也推出國軍專屬專案，官兵申辦中華電信5G享599元方案、台灣大哥大推出月租399元4G吃到飽。