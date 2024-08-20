黃次長慰問三軍總醫院及所屬分院，勉勵同仁為單位目標全力以赴。（軍醫局提供）

國防部常務次長黃中將昨日由軍醫局局長蔡中將陪同，率醫計處及通次室資戰處編組至三軍總醫院、松山、北投及基隆分院實施秋節慰問暨資安防護視導。黃常務次長首先了解近期重要工作與專案執行進度，同時代表國防部長顧立雄慰勉同仁工作辛勞，勉勵同仁為單位目標全力以赴，各級幹部發揮照顧與關懷的精神，凝聚團隊向心力與榮譽感並頒發團體加菜金。

黃常務次長除感謝三軍總醫院暨所屬分院近年來維護國軍官兵、眷屬及民眾健康福祉努力，針對近年來多項獲獎榮譽事蹟表達肯定，並期許三軍總醫院暨所屬分院持續發展「AI醫療數位轉型，強化資安防護」、「招募護理人力」。

黃常務次長表示，三總近年來積極推動AI醫療數位轉型，執行HIS核心系統改造計畫，期望藉由科技賦能醫療，進一步提升醫療品質與效率，加速智慧醫療與精準醫學發展。而隨著數位科技時代資訊快速發展，面對複雜多變的資安威脅，每年依照ISO 27001規範，並持續辦理資安監控與維護，以維院內資訊安全。

此外，黃常務次長肯定國軍醫院為維持高品質醫療服務慰留及招聘更多優秀護理人員，積極推動多項人才招募措施，包含提升薪資待遇、進修補助、簡化作業流程以減少工作負荷等；並請各級護理主管運用多元管道廣為宣導，期能吸引更多人才加入國軍醫院護理行列。