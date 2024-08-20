「慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利」音樂會明日將於臺北國際會議中心隆重登場，今年欣逢黃埔建校百年，特別以「用音樂說國軍的故事」為發想，精心挑選建軍以來各時期歌曲，除結合舞蹈、音樂、沙畫等多樣元素呈現節目張力，並邀請藝人姚可傑、南方二重唱等著名歌手獻聲，為節目增添光彩；未能親臨現場的民眾，也可在本報YouTube頻道上欣賞直播，邀請國人共襄盛舉，參與世代國軍愛國聲音的音樂饗宴。

為傳揚國軍衛國精神，此次音樂會節目區分「黃埔肇建、獻身報國」、「奮勇抗戰、抵禦外侮」、「鳳山復校、捍衛臺灣」、「感恩緬懷、世代傳承」等4個階段，跨越百年時空，帶領聽眾感受黃埔建軍歷程與軍人武德氣節。

音樂會將由國防部示範樂隊演奏《熱血歌》、《長城謠》及《歌八百壯士》等曲目，並結合沙畫家莊明達帶來的沙畫表演，以音樂結合影像，強化表演張力；接續則由柴寶琳、曹維琪、洪郁菁、白玉光、巫白玉璽、胡待明等多位聲樂家演唱《出發》、《抗敵歌》等抗戰時期歌曲，呈現全體軍民保疆衛土的愛國情操。

此外，音樂會也將由南方二重唱藉由《夢駝鈴》、《客家本色》、《望春風》演唱，以民謠、臺語、客語等歌曲，展現我國族群融合，欣欣向榮的多元文化精神；知名歌手姚可傑更獻唱多首家喻戶曉歌曲，為節目增添光彩。音樂會將於明日晚間7時登場，精采可期，本報將於YouTube全程直播，籲請民眾一同共襄盛舉，見證國軍先賢先烈英勇抗敵的衛國精神。