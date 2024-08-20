停產一年的054A導彈護衛艦為何海軍又追加訂單

最近在美國智庫刊出一張建造中的076型兩棲攻擊艦船塢內的衛星圖片，圖中顯示同一船塢內還有3艘舊型054A護衛艦正在建造，由於中共已經建造了2艘新型的054B，又同時建造3艘舊型054A的意圖令人費解。中共軍事專家分析稱，新建的第5批次054A有最新的升級改造，除加強現階段戰備需要外，這一款已相當成熟實用的護衛艦亦將是未來執行對台封鎖的主力艦艇。

這幀由美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）發佈中國海軍艦艇分析報告內的衛星照片，除了建造中的076兩棲攻擊艦之外，另外在建3艘054A被認為是第5批次的054A，而且它們是增加了直升機平台的加長型054AL護衛艦。這是在現有的40艘054A基礎上，再增加新一批的同級護衛艦，而且其建造數量按照過去的規模，同時開建3艘，很顯然也採用批量生產的速度。

加長了艦尾直升機平台的054AL（下圖），艦身長度也略為增加，艦砲外型也比054A（上圖）更大，雷達外型大小也有所不同。（圖／騰訊網）

在此之前054A導彈護衛艦建造總共分成4個階段，首批4艘在2002至2008年之間建造，相比於054原型，改進的054A船體增寬近1米，以強化遠洋航行能力，還換裝較先進雷達以增強海空探測能力；第2批從2009至2012年，共建造12艘，僅有極小部份修改，054A也基本定型；由於已經定型，第3批2013至2017年間加速建造了14艘，配備主被動複合拖曳式可變深度聲納，還加上052D使用的PJ-11近防炮；最後2017至2022年又建了10艘，防空、雷達與電子戰系統也換上升級版。

圖為054AL的想像圖。（圖／騰訊網）

這時054A總數已達40艘，性能對比歐洲阿基坦級、日本最上級、俄羅斯22350型毫不遜色，服役數量則是全球護衛艦隊之首。不論造價（2.2到3.5億美元）、出勤率、可靠、實用等各方面，都達到全球頂尖水平。

針對中共新一波建造054A的動作，美國《海軍新聞》（Naval News）認為中國海軍已經進入了新一波造艦潮，時間可能從2022年到2032年，目前出現的正是第5批次的054AL，預估數量至少10艘，而且其構型與配備改進幅度極大，包括：1.主艦炮由先前的國際通用76毫米艦炮更換成與054B護衛艦同型的國產100毫米艦炮；2.俄製目標照射雷達用國產有源相控陣雷達取代，增強多目標接戰能力；3.直升機甲板拉長，機庫內凸起抹平，並換裝國產直-20F反潛直升機。

舷號569的玉林艦於2009年服役，是較早期建造的054A型護衛艦。（圖／騰訊網）

大陸知名軍事評論員傅前哨分析稱，雖然已開發排水量更大、隱形性能更好、性能更先進的054B，卻又大量生產054AL，是因為054A「皮實好用」且造價便宜。從衛星圖片看，054AL的改進範圍並不算大，首先是加長艦尾後可讓直-20反潛直升機上艦，其次是換上100mm艦砲，還有則是換裝368型雙面桅頂雷達，提升對低空隱身反艦導彈─例如美軍NSM導彈─的探測能力，最後則是是升級內部作戰系統與電子戰設備。

054AL的主艦炮由先前054A使用的國際通用76毫米更換成與054B護衛艦同型的國產100毫米艦炮，其射速遠超過052D驅逐艦的130毫米艦砲。 （圖／騰訊網）

傅前哨認為，之所以沒有直接建造更先進的054B有幾個因素：首先，054AL性能夠用，又相對廉價，而054B造價較高；其次，54B有些技術仍在試驗階段，也尚未使用燃氣輪機與全電推進系統，可能還要給它一些改進的時間；第三，如果054B成為隨中共海軍航母行動的遠洋反潛作戰平台，因為航母數量有限，054B的裝備數量不會太大，需求並沒有那麼緊迫，未來可能會同時量產這2型護衛艦。

最新的054AL護衛艦加長艦尾平台，就是為了讓中共國產直-20反潛直升機登上護衛艦。（圖／騰訊網）

最後，傅前哨指出，擴大生產054A還有另一種可能，就是為了在未來幾年內完成「對台鬥爭」準備工作，需要增加護衛艦產能。因為一旦對台實施全面封鎖，護衛艦將成為長期值班的主力，而054A的技術成熟且造價低廉，生產速度更快，可說是合理的選擇。

最新第5批次的054AL預計將建造10艦，預期將來054A系列護衛艦會愈來愈多出現在台灣周邊海域。（圖／騰訊網）

按照上述分析看來，054A實用又價廉，應該是擴大建造的主因，054B則尚未成熟。至於護衛艦需求增加，確實有可能是要擴大對台威懾或封鎖的艦隊，當然也會包括要應對南海島礁的主權糾紛。若真是如此，未來除了數年來持續不斷的軍機繞台，以後還會增加軍艦繞台的次數，繞台艦艇主力應該就是數量近50艘的054A。軍艦繞台在海面上進行將形成更強的威嚇力道，兩岸軍事對峙的形勢很 可能隨之升高，必須更加謹慎應對。