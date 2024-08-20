迦薩停火談判本周在開羅進行新一輪的談判。第九次前往中東調解的美國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，以色列總理尼坦雅胡向他保證會支持美方近日提出的過渡提案，並敦促哈瑪斯同意接受提案。

布林肯今天在耶路撒冷與尼坦雅胡進行近3小時會談後表示，尼坦雅胡允諾以色列會派出代表團參加本週恢復的談判。布林肯指出，以色列接受、支持過渡提案。布林肯沒有透露該提案的內容，只說下一個重要步驟是哈馬斯說「是」，哈瑪斯有責任這樣做。

布林肯表示，要緩解巴勒斯坦人因戰爭而受到的可怕苦難，最快、最好且最有效的唯一方法就是達成這項協議。布林肯之前表示，這是一個決定性的時刻，也是釋放人質並確保停火的最後機會。他明天將前往埃及和卡達，並會晤兩國的領導人。這兩個國家已經跟美國就停火計畫進行合作。

美聯社報導，哈馬斯對美國作為調解人失去信心，並指責美國談判代表站在以色列一邊，因為以色列提出哈馬斯拒絕的新要求。

尼坦雅胡表示，他與布林肯進行了良好而重要的會晤，讚賞美國對以方的安全利益所表現出的理解。他並說，正努力在停火協議的第一階段，釋放最大數量的人質。