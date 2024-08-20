一艘載有22名乘客的豪華遊艇「貝葉斯號」在義大利西西里島附近遭遇水龍捲沉沒，造成1人死亡、6名失踪者包括有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技業企業家邁克·林奇(Mike Lynch)。他近期才剛剛從纏訟13年官司中脫身，如今卻慘遇水龍捲失聯，生死未卜。

水龍捲是海洋或大湖泊上空形成的龍捲風，可以產生強大的風力。BBC報導，當地漁民目睹水龍捲風發生時，由於貝葉斯號當時已經下錨，遊艇無法移動，造成桅杆折斷，遊艇失去平衡而下沉。西西里島民防機構負責人薩爾沃·科西納 (Salvo Cocina) 談到貝葉斯號上的人員時說：他們在錯誤的時間，出現在錯誤的地點。

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國企業家邁克·林奇是遊艇沉沒後6名失踪者之一。他於1991年幫助成立「Cambridge Neurodynamics 」、一家專門從事基於電腦的指紋檢測和識別的公司而崛起。五年後，與他人共同創立英國科技公司Autonomy。2006年，他被授予OBE勳章，以表彰他對英國企業的貢獻。他曾擔任BBC董事會非執行董事，並於2011年被任命為政府科學技術委員會成員，就人工智慧發展的風險和可能性向時任首相卡麥隆提供建言。

2011年，邁克·林奇以110億美元（約3531億台幣）的價格出售Autonomy給美國惠普（HP）致富。但在這次備受矚目的收購之後，一場長達13年、面臨二十年牢獄之災的法律纏訟隨之而來。邁克·林奇今年六月被美國聯邦法院陪審團裁定無罪，結束了對他欺詐和共謀的指控。釋放後不久，他在義大利西西里附近海域因遊艇遇上水龍捲沉沒，目前下落不明。