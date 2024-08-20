全球央行年會將於 8 月 22 日至 24 日美國懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行，市場關注美國聯準會主席鮑爾在年會演說中釋出的降息訊號。美股主要指數今 (19 日) 穩步收高，科技股和非必需消費品股領軍大漲。道瓊工業指數連續第五日上漲，標普500指數與那史達克指數八連紅。輝達上漲 4.35%、收130美元；台積電ADR漲0.52％、收175.45美元。

道瓊指數上漲 236.77 點，或 0.58%，收 40,896.53 點。

那使達克指數上漲 245.05 點，或 1.39%，收 17,876.77 點。

S&P 500 指數上漲 54 點，或 0.97%，收 5,608.25 點。

費城半導體指數上漲 96.32 點，或 1.86%，收 5,266.57 點。

鮑爾將於台北時間23日晚上10點就經濟前景發表談話，是否釋出有關9月降息的明確訊號，市場正屏息以待；在此之前，市場還將關注周三公布的Fed最新會議紀要。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 週一表示，由於勞動市場疲軟的可能性不斷上升，因此討論9月美國降息的可能性是適當的。路透調查的經濟學家預測，聯準會將在2024年剩餘三次會議上每次降息1碼 (25個基點)。