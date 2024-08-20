台灣職籃T1聯盟浪live電豹女啦啦隊，由隊長小楓領軍成員笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱等人組成女團「MEME」。時報周刊CTWANT日前直擊一行人在外演出，小楓善盡隊長職責，對草莓照顧有加，甚至連私密處也不放過，看得出感情相當好，完全沒有女團心結。

6月8日上午11點，隊長小楓與笑笑、草莓出席台啤雲豹球員見面會，3人舞台上賣力熱舞，吸引許多粉絲拍照捕捉。演出完，三姝到後台休息，笑笑被人群包圍住，仍努力揚起笑容營業。

為了緩解酷暑，小楓跟草莓拿著一台風扇幫彼此散熱。（圖／本刊攝影組）

而擋不住炎熱天氣的小楓、草莓，則共用一台小風扇為彼此散熱，然而天氣即便炎熱，雙姝的好感情甚至勝過炎熱，上一秒還在吹涼，下一秒小楓不畏高溫，整個人貼近草莓，看似貼著耳朵說悄悄話。

吹到一半，小楓忽然貼近草莓，形成一個微妙的畫面。（圖／本刊攝影組）

接著畫風一轉，小楓一手拿著小風扇，一手掀起草莓的衣服，幫她腰部降溫，服務範圍從前胸到後背，甚至是裙底也不馬虎。吹完一輪，換草莓拉住小楓的裙子，替她降溫私密部位，完全不分彼此。而這溫馨互吹的畫面，除了經紀人拿手機捕捉之外，也被一旁的粉絲盡收入手機之中。

深怕草莓太熱，貼心的小楓拿起風扇幫忙吹涼，從前胸吹到後背。（圖／本刊攝影組）

小小風扇吹力頗強，連草莓的裙擺也被吹掀起來。（圖／本刊攝影組）

雙姝似乎非常習慣互吹，草莓被服務完也拿風扇幫小楓降溫。（圖／本刊攝影組）

小楓、草莓、笑笑都是電豹女啦啦隊成員，6月和筱緹、安汝、語萱共組6人女團，從球場跨足唱片圈，推出單曲〈My Black Eyes〉，讓草莓一圓期待已久的女團夢，而小楓雖然從小歌聲備誇讚，卻沒有自信，她更為了發片特別去上了唱歌課：「上了唱歌課後有慢慢的敢唱一點，覺得有成就感了，希望未來能成為一拿到麥克風，就能隨時飆高音的人。」

電豹女啦啦隊由隊長小楓領軍成員笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱等人組成女團「MEME」。（圖／林士傑攝）

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