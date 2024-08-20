前AKB48 Team TP Unit Peek A Boo成員高硯晨（晨晨），去年9月正式自女團畢業後，就鮮少從事演藝活動，時報周刊CTWANT日前直擊剛滿18歲的高硯晨，日前正和妹妹在台北市西門町一同擺攤作起糯米糰子生意，姊妹倆每天顧攤約5至6小時，單日最高收入可達7000元。

8月1日晚間8點多，在西門町鬧區巷弄內的糰子攤位，打扮青春可愛的晨晨與妹妹正在滑手機聊天，而隨著人潮漸多，兩人也開始忙碌起來，分工合作負責綠豆冰沙與糯米糰子，而身為吉祥物兼闆娘的高硯晨，只要有空就會站到攤位前，就像活招牌一樣地親切接待客人。

暑假期間晨晨在西門町巷內擺攤賣糰子做生意。（圖／本刊攝影組）

本刊直擊到粉絲特別前來捧場，晨晨露出甜美笑容。（圖／本刊攝影組）

接近晚間9點時，一名男子從路口走向攤位，晨晨很快便發現對方，如無意外推測應該AKB48 Team TP的忠實粉絲，男子很捧場的買了冰沙和糰子。在等待的過程中，晨晨不停地與男子親切聊天，相當寵粉。

據身邊友人表示，晨晨是在跟爸爸討論後，決定要賣糰子，父親也相當支持，而糰子攤位是在上月1日開始正式營業，包含餐車器具等等總成本約花費20萬。她曾向身邊的朋友表示，因為是夏天，工作最辛苦的地方除了久站，還要能耐熱。

晨晨忙進忙出工作並不輕鬆，但她曾對朋友表示，營業至今曾有過7000元的單日最高營業額。（圖／本刊攝影組）

2017高硯晨參加TPE48一期生徵選，隔年通過最終審查成為TPE48成員，她歷經TPE48營運公司欠薪以及合約問題，之後以改組的AKB48 Team TP再出發，在三期生加入前，晨晨一直都是該團最年少成員。2023年9月16日，完成第7張單曲〈11月的腳鍊〉握手會後，從AKB48 Team TP畢業，在團日數為2017日。

晨晨在社群分享自己的擺攤照吸引粉絲。（圖／翻攝自翎晨三點半IG）

更多 CTWANT 報導