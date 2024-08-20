新北市台一高架過忠孝橋往北市方向，20日早晨6時許，發生一起嚴重事故，雖然沒有造成人員傷亡，但現場可說是慘不忍睹！一輛大型拖板車，後方載著巨大的梁柱，疑似沒有綑綁固定，在行經間鋼樑因為慣性掉落，造成高架上的隔音牆整片遭受撞擊，連停在橋下的轎車都被波及毀損！現場交通全線封閉，早上要經過此地去北市上班的，最好提早出門改道了！

根據臉書網路網友表示，當時在睡夢中，突然聽到巨大的撞擊聲，打開窗戶就發現台一高架上發生嚴重事故，旁邊的隔音牆都被撞毀，橋下車輛也被水泥塊掉落砸破玻璃，還好當時路上車輛不多，要不然被水泥砸傷就嚴重了。

護欄被撞破一個大洞。（陳君瑋攝）

台一高架往北市，發生嚴重事故，巨型鋼樑從拖板車上掉落全線封閉，橋下車輛也遭受波及。（翻攝臉書新北交通族）

台一高架往北市，發生嚴重事故，巨型鋼樑從拖板車上掉落全線封閉，橋下車輛也遭受波及。（翻攝臉書新北交通族）

台一高架往北市，發生嚴重事故，巨型鋼樑從拖板車上掉落全線封閉，橋下車輛也遭受波及。（翻攝臉書爆料公社二社）

轄區警方當時獲報，就立即趕到現場協助疏導交通，現場幾十輛汽機車都無法通行，紛紛引導回頭逆向，並封閉往北市的匝道，由於掉落的鋼樑太重，必須等候大型吊車到場協助，才可排除障礙，提醒民眾請避開此路段，或提早出門，避免被上班車潮堵住。