美國晶片龍頭英特爾流年不利，財報大爆利空以來，更是諸事不順。在慘賣愛爾蘭晶片廠股權等「家產」套現後，海外投資也陸續喊停。如今更傳出在歐洲的旗艦投資可能又添變數。德國馬德堡當地政府憂心，一旦英特爾設廠計畫喊卡，整個商業與工業區恐怕會崩潰。

英特爾原本計畫在德國馬德堡附近打造全歐洲最大、最先進的晶片廠。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）也看好馬德堡廠將在歐洲產生巨大影響，這項旗艦投資預期將負責1.5 奈米製程。

然而據美國資訊科技網站Tom's Hardware報導，近日有關英特爾承諾在德國興建晶圓廠的不確定性開始增加。英特爾先前一直在為馬德堡附近的2座超大型先進晶片工廠準備一塊預定地，可是考慮到英特爾上個月才取消了在義大利與法國的投資，再加上本月初宣布的巨大虧損，當地政府顯然相當憂心，正計畫英特爾可能退出的應變措施。

馬德堡地方政府已經在這個工業項目上投資了數百萬歐元。左翼黨領袖Eva von Angern批評，州政府在與英特爾進行一場沒有保障的賭注，在沒有任何確實保證下投資數百萬，而馬德堡發展前景可能是以失敗收場，州政府將承受一大筆帳單。

報導中指出，英特爾近來對這項投資計畫的「沉默」令當地政界不安，至於那些希望英特爾在馬德堡繼續進行投資的人，目前只能以「沒有消息就是好消息」來安慰自己，因為英特爾尚未對此發表任何官方聲明。