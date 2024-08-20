有「AI女神」之稱的南韓啦啦隊李珠珢，日前來台參加活動展現高人氣，球迷、粉絲不斷敲碗台灣球隊挖角，沒想到前體育主播蔡明里昨（19）日直播時爆料，李珠珢已經跟台灣球隊談好了，明年就會報到。

因三振舞爆紅的李珠珢雖然還是大學生，但已在韓國累積不少人氣，日前跟著啦啦隊一同受邀來台參加活動，擄獲大批台灣球迷喜愛，回韓後不少人依然關心她的動態，發現她頻頻在IG轉發與台灣有關的內容，甚至曾在限時動態喊「我現在也不忍了」，讓球迷紛紛敲碗邀請她來台發展。

日前蔡明里在社群軟體threads發起投票，3557人中有46％的人希望李珠珢來台發展，蔡明里直言「不用懷疑，李珠珢一定會來台發展，而且就是在明年！這是有人告訴我的」，昨日開直播時又被問到同樣的話題，他明確地說「應該明年就會來報到，球隊都談好了，我是覺得跡象蠻明顯的」。

蔡明里說，不論社群多吹捧，啦啦隊員在韓國發展有限，就連職業足球這麼大的場地也只有4位啦啦隊在跳，反觀來台會受到矚目還能接代言，兩邊受重視的程度不能相提並論，且啦啦隊員是排班制，李珠珢平常還是能在韓國讀書、發展，「敬請期待吧」。