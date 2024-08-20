國中男學生阿國（化名）被母親發現，身上竟有大量吻痕，追問後得知驚人事實，阿國的25歲女老師小萱（化名）在下課後，連續3天將他帶到租屋處，未違反阿國的意願，發生了2次生殖器接合的性行為，還有1次是幫阿國口交，阿國母親到學校了解實情後報警提告。

法院審理，女老師小萱對於犯行坦承不諱。法官審酌，小萱明知阿國是14歲以上未滿16歲之男子，並且是她任教學校的學生，思慮未臻成熟，竟趁阿國到她的租屋處時，與他發生性交行為3次，對於身心發育未臻成熟，尚無性自主決定權之少男造成危害。

法官考量，小萱並無犯罪前科紀錄、素行良好，並在法院準備程序庭呈上悔過書並深切自責，可見確實已有悔意。小萱雖願意與阿國的母親調解，但因阿國的母親並未到庭，書記官電話詢問時，阿國母親也表示不願和解，因而未能達成調解。

法官日前依法宣判，小萱犯對於14歲以上未滿16歲之男子為性交，共3罪，各處有期徒刑4月。應執行有期徒刑6月。緩刑3年，並應於本判決確定隔天起6個月內，向公庫支付新臺幣10萬元。

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