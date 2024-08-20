民眾黨今（20日）下午將召開中評會，就時任柯競總總幹事、立委黃珊珊、財務長李文宗及會計師端木正處分案討論，至於黃是否被開除黨籍引發關注。精神科醫師沈政男昨（19日）則指出，黃珊珊不用辭立委，因做帳失誤，改正就好，根本不是大問題，但她應該認清自己的位置跟前立委蔡壁如是一樣的，「也就是站在柯文哲後面當跟班」。

沈政男在臉書的貼文提到，政治獻金做帳錯誤一事，從頭到尾就不是民眾黨的風暴，民調數字就是一個佐證，等到綠營的帳目小辮子也被抓出來，扒糞就會停止了，或者扒糞者拿不出新東西，大家也會轉台了。不過，他認為，黃珊珊應該認清自己的位置跟蔡壁如是一樣的，也就是站在柯文哲後面當跟班，「不要想說自己就差那麼一點，就可以衝到同等位置了」。

至於民眾黨主席柯文哲說，大家因為政治獻金的事情質疑他的領導力，沈政男直言，這是正確的，但問題不是找錯人管財務與會計，那只是枝微末節，「而是怎麼處理黃珊珊在黨內的位置，以及她與其他要角，尤其是蔡壁如的關係」。

最後，沈政男建議柯文哲，以後就讓黃珊珊專心做立委，不要再管黨的路線了，例如2026與2028民眾黨要怎麼選舉，不要再被她影響了，而是柯文哲自己要有定見。