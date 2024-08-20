擁有「地表最美啦啦隊」美稱的樂天女孩Yuri陳怡叡，在近期遭目擊被身家1400億的鞋業富少Steven甜蜜接送，甚至一同返家。儘管事後陳怡叡經紀人表示，兩人只是朋友，但緋聞依舊傳得沸沸揚揚。不過如今有消息指出，這段戀情之所以不敢承認，是因為曝光後男方家人非常反對，阿嬤更氣到生病。

根據《鏡週刊》報導，兩人的戀情被曝光後，Steven家中長輩相當不滿，第一時間就將他叫回來臭罵一頓，更直接表示不同意他和Yuri在一起。且據男方親友透露，不只是Steven父母反對，就連病中的阿嬤在得知消息後也十分不悅，一度氣到血壓飆高，險些送醫。而Steven似乎也沒想到家人反應如此激烈，同時擔心會被迫與Yuri分手。

陳怡叡近期被直擊被一名開著白色特斯拉的Steven甜蜜接送，甚至一同返家。（圖／時報周刊CTWANT提供 ）

事實上，Steven之前就被挖出身分，是鞋類代工製造商豐泰企業的二代。據悉，該集團於1971年成立，市值約落在1300億到1400億元左右，生產的運動鞋數量占主要客戶NIKE全球銷售量的六分之一。

Yuri有時會在社群上大方展現好身材。（圖／翻攝自陳怡叡IG）

但儘管Steven家族企業龐大，行事卻非常低調。相較於Yuri個性開朗，不時在社群上穿著性感、大方展露好身材，加上她過去曾與毛弟邱宇辰、演員于成炘、奧運金牌羽球好手王齊麟、歌手春風等人傳出緋聞，因此被外界認為，可能讓相對保守的豪門家庭而言較難接受。