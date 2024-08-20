不少人因求學或工作等因素，須在外租屋，一名女子遇到好幾個房東會先問她職業，聽完就說她要的便宜房型已出租，只剩較貴的，令她懷疑「房東是不是覺得我付得起，以後租房要隱瞞職業嗎？」貼文引發網友熱議，許多人說房東單純以房租低的來招租，和租客的職業無關。

原PO近日於《Dcard》指出，出社會想租房子，遇到好幾個房東都會先問她職業，聽完後就說「妳要的1萬元房型已出租，剩下1萬5千元的」，還有遇到約好看房，當天房東才說她要看的房型已出租，只剩下另一間較大的。

原PO懷疑是房東聽到她的職業，覺得她月收入較高，所以把租金高的留給她，「房東是不是覺得我付得起，以後租房是不是不能老實說出職業？」但原PO並沒有說自己從事哪一行。

貼文曝光，許多人紛紛表示，房東只是單純以房租低的房子，當作招人看屋的招牌，和職業別無關，其中一名網友說，他曾遇過要看月租7千元的房型，到現場房東才說沒有了，只剩下另一間1萬的，也提醒租房時別跟房東說太多自身的職業等。