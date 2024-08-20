明年度中央政府總預算案籌編完成，預計22日送行政院院會。行政院人士19日晚間表示，其中有關退撫基金撥補部分，經參考第8次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算之撥補數，明年度編列194億元。

行政院會審查總預算案前夕，全國教師工會總聯合會因不滿勞保撥補有1,300億元，公教退撫基金撥補卻疑僅100億元，宣布20日將赴行政院抗議政府漠視公教權益，理事長侯俊良預告將當場宣布絕食，要求行政院應依法行政、覈實撥補退撫基金。

對此，政院人士說明，依《公務人員退休資遣撫卹法》等規定，自2023年7月1日退撫新制實施日起，便由政府依精算結果，分年編列預算撥補退撫基金。

該人士指出，政院近日將向各界報告明年度中央政府總預算案，其中，有關退撫基金撥補部分，經參考第8次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算之撥補數，明年度編列194億元，當中包括公教各120億元、74億元；相較今年度公、教各50億，共100億元多。

銓敘部2024年曾向立法院提出報告，說明若以公、教分別2051年、2048年用罄年度為基準，以撥補20年來估算，每年至少撥補194億元才能讓退撫基金永續發展。