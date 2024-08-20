從事能源產業的許姓男子，對女性同業一見傾心，狂追對方並告白遭拒絕，不顧對方已聲請保護令，仍死纏爛打，一再以LINE表達愛意，期望約會、結婚，甚至傳送「一起從碧潭吊橋跳下去」逼婚訊息及墳墓貼圖，還尾隨女方鄰居進入大樓，翻找女方信件欲查知住址，女方不堪其擾，憤而提告。台北地檢署依《跟騷法》、《刑法》侵入住宅罪起訴許男。

起訴指出，許男與被害人均從事能源產業，許男以自行創業為由，今年4月2日約女方見商談工作事宜後，以送她返家為由，擅自牽起她的手，並提出交往要求，女方4月25日、5月6日、5月7日3度以LINE拒絕許男追求，表示許男的行為已造成其困擾，希望不要再聯繫、邀約見面、追求，否則將報警處理。

4月24日，被害人到派出所提出性騷擾申訴及聲請保護令，警方26日通知許男到派出所製作筆錄，並簽收書面告誡書。

但許男仍不改其言行，為了追求女方，一再跟蹤騷擾、在她住處附近盯梢，自4月3日至5月16日持續頻繁傳送LINE訊息，向女方表達愛意、思念，期望雙方交往、結婚、關心對方、要求約會，甚至私訊她「如果是不可能，以後我們一起去碧潭吊橋，然後握著手跳下去，妳沒看錯，是逼婚」，並傳送墳墓貼圖。

之後，許男狂打LINE電話、視訊電話，透過LINE送禮物給她，甚至4月25日深夜、5月2日凌晨，因知悉被害人住處大樓，但不知其詳細地址，竟跟隨被害人鄰居進入大樓，在信箱中翻找被害人的信件，欲確認她住址，還在大樓外盯梢、守候，被害人憤而提告。