交通部長李孟諺昨（19）日遭爆婚外情，目前他已請辭獲准，但此事仍引起軒然大波，資深媒體人謝寒冰認為，從特別提到女方住址可看出，爆料者警告李的意味濃厚，而總統賴清德最好要小心並搞清楚是誰在算計，因為可能有人算準他在黨內「是孤鳥」，而藉爆料謀求官位。

李孟諺昨被爆料外遇已10年，過去常帶陸籍小三進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但在上任交通部長後始亂終棄。而稍後李孟諺表示對個人過去行為造成太太、家人莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，表達最深歉意，希望不要因為他個人的行為，而影響外界對交通部同仁、行政團隊的信心，同時，他已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，行政院也已准辭。

謝寒冰昨在政論節目《新聞大白話》表示，爆料貼文中有特別提到女方的住處，爆料者應是故意點出此點，目的是為了告訴李孟諺，他的事自己都知道，若不下台，後續恐就會有更多的料出來，所以李也很快就請辭了。

因此，謝寒冰除質疑，「台南幫」的李孟諺、行政院前發言人陳宗彥先後出事，賴清德難道都不知道？這次事件的處理如此快，是否是因為賴知道不趕快這麼做，事情延燒會對他不利？他並直言，賴清德在民進黨內「是孤鳥」，現在「左右手」都被斷掉，未來要做事恐會更加困難，而這次事件是否是有人故意這麼做，讓賴不得不做出選擇？他最好要小心、搞清楚是誰在算計。