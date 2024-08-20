二十四節氣周四（22日）轉入處暑之後，愛情運勢將隨之起變化，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，6生肖受咸池星影響，個人魅力增強，處暑過後桃花運會特別旺，很有機會發生新戀情，但也提醒拿捏感情的變動，別讓浪漫激情變成外遇困擾。

姚本軍指出，在紫微斗數中，咸池星又稱桃花星，是一顆代表桃花和情感的星曜，其實說起來，桃花沒有好壞，只有懂不懂得善用此時特有的吸引力，是讓自己事半功倍或是事倍功半，就看自己的選擇與智慧了。

▌生肖雞

屬雞的人遇上咸池星，通常會有較強吸引力，容易吸引異性，桃花運相對旺盛，在人際交往中受到歡迎，但同時也意味著感情關係容易變動，可能遇到短暫或不穩定的戀情，需要謹慎處理。由於桃花運強，有時也會帶來感情上的挑戰，如感情糾紛、爭吵或誤會等，建議保持穩定的心態，不要過於沉迷於情感世界，而忽略其他重要的生活和工作領域。

▌生肖豬

對於生肖豬的人而言，咸池星在夫妻宮既是福也是禍，它帶來感情生活的豐富和多樣，同時也增加了感情波動和挑戰，例如伴侶之間可能出現第三者，或者自身會有較多的感情誘惑，以致伴侶易生猜忌和不安，如何處理這些挑戰，並在感情中找到平衡，是最需要面對的重要課題。

▌生肖龍

咸池星具有吸引異性和增強個人魅力的特質，當它落在生肖龍的交友宮時，會吸引許多有意思的人進入生活之中，帶來歡樂和浪漫，但也可能伴隨一些情感上的波動和困擾，例如與朋友互動變得更加多變且充滿激情，但這種激情有時會轉化為情感上的摩擦和誤解，朋友之間可能因為一些誤會或情感問題而產生爭執或疏遠，建議要保持理智，避免過度投入或太過依賴某些關係。

▌生肖羊

當咸池星位於福德宮時，這個星曜會帶來一種迷人的能量，讓生肖羊在社交場合特別有吸引力，能得到各方的關注和愛慕，但也帶來情感的波折和複雜的人際關係。此外，咸池星在福德宮，也意味著生活有意料之外的收穫和幫助，這些收穫可能是物質或是精神層面，例如一個意想不到的機會、一段珍貴的友誼，甚至是一種新的生活體驗或心靈的成長。

▌生肖蛇

當咸池星進入事業宮時，生肖蛇在職場會變得非常活躍，特別受到同事和上司的喜愛和關注，這種吸引力不僅限於職業能力，還包括個人的魅力和性格，不過，咸池星帶來的吸引力和魅力也可能變成阻力，引發競爭對手嫉妒或心懷不滿的同事誤解。此外，咸池星在事業宮面臨的情感挑戰，也包括與同事或上司發生曖昧關係或情感糾葛，需避免因情感因素而影響專業表現。

▌生肖牛

咸池星落在財帛宮，生肖牛的財運會變得起伏較大，有時突然得一筆意外之財，也可能因為緊急開銷而導致財務壓力，不僅如此，這顆星曜往往使人對物質享受有較高追求，容易花費在奢侈品或娛樂上，另一方面，也會讓人容易取得財富，例如，透過社交圈或是合作夥伴的幫助而發財，但這些人際關係也要小心處理，避免因為過度信任而引發財務糾紛。

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