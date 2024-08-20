台灣虎航7月營收為16.27億元，年增29％，稅後淨利為3.84億元，年增率33％，每股稅後盈餘0.86元。今年第二季營收為39.68億元，年增率為37％，稅後淨利為6.72億元，年增率100％，每股稅後盈餘1.5元。史上獲利新高是今年第一季創下的8.61億元。
台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，一周年後在上周正式向台灣證券交易所申請從創新板轉為一般板上市，最快第四季轉到一般板。
台灣虎航-創(6757)有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公布財務自結數，暑期旺季加持，7月稅後淨利3.84億元，每股稅後淨利0.86元，單月獲利超過第二季整季的5成，第三季獲利有創挑戰今年第一季的歷史新高。
台灣虎航7月營收為16.27億元，年增29％，稅後淨利為3.84億元，年增率33％，每股稅後盈餘0.86元。今年第二季營收為39.68億元，年增率為37％，稅後淨利為6.72億元，年增率100％，每股稅後盈餘1.5元。史上獲利新高是今年第一季創下的8.61億元。
台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，一周年後在上周正式向台灣證券交易所申請從創新板轉為一般板上市，最快第四季轉到一般板。
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