台灣虎航7月營收為16.27億元，年增29％，稅後淨利為3.84億元，年增率33％，每股稅後盈餘0.86元。今年第二季營收為39.68億元，年增率為37％，稅後淨利為6.72億元，年增率100％，每股稅後盈餘1.5元。史上獲利新高是今年第一季創下的8.61億元。

台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，一周年後在上周正式向台灣證券交易所申請從創新板轉為一般板上市，最快第四季轉到一般板。