中華代表團在巴黎奧運斬獲佳績，許多國人也都緊盯轉播收看賽事，轉播權問題引發討論。國民黨台北市議員楊植斗爆料，稱愛爾達花費5億元買下奧運轉播權，但實際上接受中華電信及體育署補助，還向公視、華視收取授權金，是空手套白狼，將提告中華電董座郭水義及時任交長李孟諺。對此，愛爾達今（20）日凌晨回應，胡亂指控「是對運動傳播產業的最大汙辱」，敬告楊植斗話不能亂講。

國民黨台北市議員楊植斗（左）。（本報資料照片）

楊植斗19日在臉書發文，「愛爾達空手套白狼，中華電信甘願當冤大頭」，有中華電信內部員工向他爆料，稱中華電信直接資助愛爾達4億3千萬，加上體育署8000萬補助，以及愛爾達向公視、華視各收取900萬(共1800萬)的授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬，空手套白狼，再加上付費會員以及各運動酒吧的授權金，真是筆好生意，而龐大利益是建立在剝奪民眾的收視權與其他媒體公平競爭而來。

楊植斗質疑，中華電信是用什麼名目金援愛爾達，應該向社會大眾說清楚，而交通部作為中華電信的最大股東，卻放任中華電撒4.3億元資助愛爾達，這筆帳該查。他也預告，將前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪，並搜集資料，告發前交通部長李孟諺瀆職。

對於楊植斗的爆料，愛爾達今凌晨在臉書粉專發文回應，體育轉播，不是四年一次。愛爾達深耕體育轉播產業20多年，歷經多年努力，在全體同仁、平台夥伴的打拼，以及志同道合朋友、用戶們的支持下，終於走向資本市場的正向循環之路。

愛爾達說明，奧運轉播，不會只有表面上的「權利金」議題，更多被看不見的是，相關支出的費用。從國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、硬體設備的維運費用、平台串流的維運費用、到行銷宣傳的費用。奧運是其中之一的轉播專案，每四年一次。但更被容易忽略的是，平常任何大大小小的轉播，從零到有，皆會面臨上述的環節，而不斷的循環執行，目的是帶給國內觀眾，優質的轉播服務。

愛爾達強調，「對運動傳播產業的一知半解，用最廉價的方式指控『套白狼』的江湖說辭，無疑是對產業最大的汙辱；也是對平時支持關心運動轉播的民眾，最大的嘲諷。敬告楊植斗先生，在關心頭部安全的同時，記得話不能亂講。」

針對楊植斗爆料，愛爾達發聲明回應。（翻攝自愛爾達體育家族臉書）

愛爾達該篇貼文也提及，「針對台北市楊姓議員預告，今（20）日上午9點即將按鈴申告之情事，我們先做出簡短的聲明」。