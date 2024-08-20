【LIVE直播】柯文哲最新回應

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，時任競選團隊除將矛頭指向會計師端木正擅自調節帳目，也將由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責善後小組，不過種種舉動仍無法消除外界的疑慮。如今傳出，監察院在今年4月中查出柯P的大選政治獻金收支不符約2000萬元，柯文哲及黃珊珊等人便已知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案。柯文哲今（20日）早上步出家門時，被問及此事則回「不知道」。對此，黃珊珊今下午也嚴正澄清，很清楚就是監察院在過程中提醒需要補正資料，並沒有任何發現虛報差額要求改正。

柯文哲爆發政治獻金涉假帳爭議，民眾黨查帳後曾於12日召開記者會，並指稱端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報，且未告知競選團隊，端木正則聲明駁斥，雙方隔空交火，徹底撕破臉。

針對政治獻金申報一事，據《鏡週刊》今報導，民眾黨雖趕在4月15日期限前登錄完畢，但監察院稽核發現收支相差2千萬元，便立刻通知民眾黨補正。

該報導指出，端木正緊急以差額調節方式補登時樂及尼奧等2家公司的3筆宣傳費用共916萬元資料，沒想到假帳到了8月間仍喬不攏，時樂與尼奧負責人戴利玲被蒙在鼓裡，且表明沒有該筆單據，因而爆發假帳風暴。

該報導從柯營的監院後台申報紀錄發現，去年12月20日尼奧遭虛報支出216萬4311元，是由端木正在今年6月29日登入異動，至於尼奧、時樂分別遭虛報今年1月15日的200萬元，及去年12月20日的500萬元，異動人員在後台皆顯示是端木正找來輸入資料的工商登記業者陳韋瑄所填入，時間分別是今年4月17日及5月29日。

針對柯營宣稱有將登錄帳目的權限開給端木正及陳韋瑄，該報導提到，監院退件柯營政治獻金帳，讓端木正有機會調節重新作帳，當中是否有人要求端木正以時樂及尼奧公司名義修改資料或藉此侵占款項，將成為專案小組追查重點。

針對上述情事，柯文哲今回應「不知道」，面對記者追問「監察院其實有退件？你們都知道？最後才演變到今天結局？」柯則強調對於細節並不知道。

黃珊珊下午在查帳進度記者會中表示，鏡週刊把退回資料故意扭曲、捏造說這時候（4月）監察院退回告知支出差額2000萬，這點完全是假訊息，這個通報財務部門就在處理中，更沒有回報到黃珊珊、柯文哲，保留法律追訴權。她解釋，很清楚就是監察院在過程中提醒需要補正資料，並沒有任何發現虛報差額要求改正。