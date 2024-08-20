台北地檢署上周召開檢察官會議，決定檢察官事務分配，北檢已將民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城、北士科、北市萬大魚果市場3大圖利案、以及柯政治獻金「假帳案」，全部集中由號稱北檢「天下第一組」的忠組偵辦。據了解，新任的忠組主任檢察官江貞諭將於8月29日上任，將統合2位承辦檢察官林俊言、唐仲慶擬定偵查計畫，「分進合擊」，法界研判，民眾黨及柯文哲恐怕要「剉在等」。

柯文哲的北士科、京華城、北市萬大魚果市場「3大案」，遭告發圖利罪，3案併由檢肅黑金專股檢察官林俊言偵辦，林俊言指揮廉政署北調組蒐證偵辦中：前北市副市長彭振聲，已因京華城案被諭令限制出境、出海，並改列「偵字案」被告，而柯文哲目前仍暫列「他字案」被告，不排除近日傳喚。

原本在北檢愛組的林俊言，在北檢這次事務分配中，與愛組主任江貞諭一同轉調忠組，至於指揮調查局北機站偵辦柯文哲政治獻金申報不實案的忠組檢察官唐仲慶，已將木可公關負責人李文娟、會計何璦廷、簽證會計師端木正、助理陳韋瑄4人分別重金交保、請回，均改列「偵字案」被告。

法界研判，北檢可能審酌京華城、北士科、魚果市場3大案與政治獻金「假帳案」，都與柯文哲有關，基於統合偵查事權，才決定將承辦3大案的檢察官林俊言調往忠組，與原本就在忠組的唐仲慶，一起在忠組主任的督導、指揮下，參與相關專案會議研擬偵查計畫，進而相互支援、甚至交換情資事證「分進合擊」釐清相關案情。

將於8月29日上任的北檢忠組主任檢察官江貞諭，為司法官42期，過去在北檢檢察官期間參與過前檢察總長黃世銘洩密案、兆豐案、中信金內湖購地弊案，擔任宜蘭地檢署主任檢察官期間，督導偵辦喧騰一時的台鐵普悠瑪翻覆事故案。

除江貞諭外，目前北檢20名主任檢察官，共有9名女性，「女性扛起半邊天」。其中12名偵查組主任檢察官中，女性就占了8人，創下紀錄，包括3位檢肅黑金組忠組江貞諭、愛組謝雨青（44期、兼任副襄閱）、吉組鄧巧羚（44期），這是首次北檢3個檢肅黑金組主任全由女性主任檢察官接任。

北檢其餘偵查組主任，馬中人（43期）、黃嘉妮（46期）2人負責婦幼保護專組、緝毒組陳映蓁（47期）、打擊民生犯罪專組周芳怡（47期）、重大財稅案件專組林彥均（47期），另負責國民法官專庭公訴組主任林珮菁（41期）也是女性。