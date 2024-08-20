美國總統大選正在如火如荼的進行，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普將於9月10日進行電視辯論。對此，川普找來前民主黨議員加巴德（Tulsi Gabbard）來幫他練習辯論，而加巴德的來頭不小，她曾在2019年爭取民主黨總統候選人資格時，與賀錦麗辯論中讓賀錦麗難以招架。

《印度教徒報》引述《紐約時報》指出，據兩名了解川普日程的消息人士稱，川普為了即將到來的總統辯論卯足全力準備，並請了前民主黨議員加巴德來幫他加強辯論攻勢。

川普陣營發言人李威特（Karoline Leavitt）表示：「川普總統已被證明是政治史上最出色的辯論者之一，他與拜登的辯論就是證明。他不需要傳統的辯論準備，但會繼續與備受尊崇的政策顧問和有力人士會面，如加巴德，她曾在辯論舞台上擊敗賀錦麗。」

加巴德在2020年離開了民主黨，並重新將自己打造成川普支持者中的名人，長期以來與川普保持友好關係，前陣子也被猜測可能會成為他的競選夥伴。

加巴德之所以能夠被川普邀請至辯論團隊，是因為她於2019年民主黨總統初選辯論中的表現，加巴德在一場令人難忘的對峙中痛斥賀錦麗。當時加巴德說，賀錦麗在擔任舊金山地區檢察官時，「將超過 1500 名吸食大麻違法者關進監獄，然後當她被問到是否吸過大麻時，她對此一笑置之。」

對此，賀錦麗回「為自己做出的決定感到自豪」，因為她的工作並不只需要發表華麗的演講，她還得需要實際地開展工作。

加巴德上周告訴《福斯新聞》：「賀錦麗虛有其表（empty suit），2019年我已經直面過她的虛偽，她所說的與她實際做的有很大不同。」

據了解，儘管川普表示他「不需要」為辯論做準備，但他今年花在辯論練習上的時間比2016年或2020年還要多。

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