美國總統大選正在如火如荼的進行，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普將於9月10日進行電視辯論。對此，川普找來前民主黨議員加巴德（Tulsi Gabbard）來幫他練習辯論，而加巴德的來頭不小，她曾在2019年爭取民主黨總統候選人資格時，與賀錦麗辯論中讓賀錦麗難以招架。

《印度教徒報》引述《紐約時報》指出，據兩名了解川普日程的消息人士稱，川普為了即將到來的總統辯論卯足全力準備，並請了前民主黨議員加巴德來幫他加強辯論攻勢。

川普陣營發言人李威特（Karoline Leavitt）表示：「川普總統已被證明是政治史上最出色的辯論者之一，他與拜登的辯論就是證明。他不需要傳統的辯論準備，但會繼續與備受尊崇的政策顧問和有力人士會面，如加巴德，她曾在辯論舞台上擊敗賀錦麗。」

加巴德在2020年離開了民主黨，並重新將自己打造成川普支持者中的名人，長期以來與川普保持友好關係，前陣子也被猜測可能會成為他的競選夥伴。

加巴德之所以能夠被川普邀請至辯論團隊，是因為她於2019年民主黨總統初選辯論中的表現，加巴德在一場令人難忘的對峙中痛斥賀錦麗。當時加巴德說，賀錦麗在擔任舊金山地區檢察官時，「將超過 1500 名吸食大麻違法者關進監獄，然後當她被問到是否吸過大麻時，她對此一笑置之。」

對此，賀錦麗回「為自己做出的決定感到自豪」，因為她的工作並不只需要發表華麗的演講，她還得需要實際地開展工作。

加巴德上周告訴《福斯新聞》：「賀錦麗虛有其表（empty suit），2019年我已經直面過她的虛偽，她所說的與她實際做的有很大不同。」

據了解，儘管川普表示他「不需要」為辯論做準備，但他今年花在辯論練習上的時間比2016年或2020年還要多。

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文章來源：Donald Trump ropes in Tulsi Gabbard to prepare for debate with Kamala Harris
文章來源：Trump taps Tulsi Gabbard for help preparing for debate with Kamala Harris
文章來源：Trump recruits Tulsi Gabbard for debate prep after she 'dominated' Harris in 2019 primary
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